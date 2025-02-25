NCAA. Мичиган Влада Голдина (8 очков, 10 подборов) одолел Небраску, набрав 49 очков
Сегодня Влад Голдин провел очередной матч в NCAA.
Университет Мичиган (21-6) в гостях обыграл университет Небраски (17-11). В активе россиянина 8 очков (4 из 8 с игры), 10 подборов, 1 передача, 1 перехват и 2 блок-шота за 32 минуты.
49 очков – минимальный показатель «Вулверинс» при победе за последние 17 лет.
Небраска – Мичиган – 46:49 (21:25, 25:24)
25 февраля. 4.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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