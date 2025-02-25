NCAA. Мичиган Влада Голдина (8 очков, 10 подборов) одолел Небраску, набрав 49 очков

Сегодня Влад Голдин провел очередной матч в NCAA.

Университет Мичиган (21-6) в гостях обыграл университет Небраски (17-11). В активе россиянина 8 очков (4 из 8 с игры), 10 подборов, 1 передача, 1 перехват и 2 блок-шота за 32 минуты.

49 очков – минимальный показатель «Вулверинс» при победе за последние 17 лет.

NCAA

Небраска – Мичиган – 46:49 (21:25, 25:24)

25 февраля . 4.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.