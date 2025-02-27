Инсайдер Джейк Фишер: «Филадельфия» не готова выдернуть шнур из розетки»
«Сиксерс» не намерены сдаваться в этом сезоне.
«Филадельфия» настаивает, что пока не выдергивает шнур из своей розетки. Она по-прежнему рассматривает Эмбиида в качестве ключевого игрока клуба. Операция, которая завершит его сезон, также не является обязательным исходом для Эмбиида, говорят источники.
Как бы безумно это ни звучало, несмотря на плачевный результат 20-38, «Филадельфия» проснулась в четверг всего в 2,5 матчах от 10-го посева на Востоке, который обеспечивает ей место в турнире плей-ин», – пишет инсайдер Джейк Фишер.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
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