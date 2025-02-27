Кевин Дюрэнт: «Хочу завершить карьеру на своих условиях. Если выходить со скамейки, то только в роли Джамала Кроуфорда»
«Хочу, чтобы моя карьера завершилась на моих условиях. Это единственное, что меня беспокоит.
Продолжаю работать над собой, чтобы иметь право на этот выбор. Не хочу просто зависать в лиге ради присутствия.
Как только ты перестаешь быть результативным, пересаживаешься на скамейку. Сидишь и подбадриваешь молодежь: «Давай, пацан, ты можешь!».
Я бы мог теоретически играть со скамейки, но это должна быть роль плана Джамала Кроуфорда, набирать очки.
Это возможно, не так уж плохо. Но не 7-10 минут в роли растягивающего «большого». Нет уж, лучше отправиться на покой», – поделился Дюрэнт.
36-летний форвард набирает 26,9 очка, 6,1 подбора, 4,3 передачи и 1,4 блок-шота в среднем в матчах этого сезона. Дюрэнт реализует 53% бросков с игры и 40,2% трехочковых.
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