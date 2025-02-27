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Кевин Дюрэнт: «Хочу завершить карьеру на своих условиях. Если выходить со скамейки, то только в роли Джамала Кроуфорда»

Кевин Дюрэнт рассказал о своих планах на будущее.

«Хочу, чтобы моя карьера завершилась на моих условиях. Это единственное, что меня беспокоит.

Продолжаю работать над собой, чтобы иметь право на этот выбор. Не хочу просто зависать в лиге ради присутствия.

Как только ты перестаешь быть результативным, пересаживаешься на скамейку. Сидишь и подбадриваешь молодежь: «Давай, пацан, ты можешь!».

Я бы мог теоретически играть со скамейки, но это должна быть роль плана Джамала Кроуфорда, набирать очки.

Это возможно, не так уж плохо. Но не 7-10 минут в роли растягивающего «большого». Нет уж, лучше отправиться на покой», – поделился Дюрэнт.

36-летний форвард набирает 26,9 очка, 6,1 подбора, 4,3 передачи и 1,4 блок-шота в среднем в матчах этого сезона. Дюрэнт реализует 53% бросков с игры и 40,2% трехочковых.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube The Draymond Green Show
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