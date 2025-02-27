Брайан Уиндхорст о Кевине Дюрэнте: «Его обменяют этим летом»
Брайан Уиндхорст оценил летние перспективы звездного форварда «Финикса».
«Они обменяют его. И он это знает. У него были возможности, чтобы покритиковать их за попытку обмена, но Дюрэнт не стал этого делать. Он остается профессионалом и продолжит им быть до конца регулярного сезона, будет стараться победить в каждой игре.
Дюрэнт сделал себе небольшую рекламу для межсезонья: если какая-то команда захочет его получить, она будет знать, что Кевин все еще в прайме и оказывает влияние на результат. Думаю, что он ведет себя достойно.
Дюрэнт готовится к следующей главе своей карьеры, мне кажется, что намерения сторон здесь кристально ясны», – заявил инсайдер.
Кевин Дюрэнт оказался в «Финиксе» в результате обмена с «Бруклином» в 2023 году, его контракт действует до конца сезона-2025/2026.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
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