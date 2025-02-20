«Уорриорз» хотели объединить Стефена Карри, Леброна Джеймса и Кевина Дюрэнта.

Как сообщает Hoops Wire со ссылкой на источник из лиги, «Голден Стэйт» пытался выменять Леброна Джеймса и Кевина Дюрэнта , прежде чем приобрести Джимми Батлера перед дедлайном.

Дюрэнт не был заинтересован в обмене из «Финикса ». У Леброна в контракте есть пункт о запрете обмена, и форвард не захотел покидать «Лейкерс », которые приобрели Луку Дончича у «Далласа».

Тогда «Уорриорз» переключились на Батлера, который запросил обмен у «Майами». Батлер согласился на продление контракта на два года и 112 миллионов долларов с «Голден Стэйт» до конца сезона-2026/27.