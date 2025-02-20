«Голден Стэйт» пытался выменять Леброна Джеймса и Кевина Дюрэнта
«Уорриорз» хотели объединить Стефена Карри, Леброна Джеймса и Кевина Дюрэнта.
Как сообщает Hoops Wire со ссылкой на источник из лиги, «Голден Стэйт» пытался выменять Леброна Джеймса и Кевина Дюрэнта, прежде чем приобрести Джимми Батлера перед дедлайном.
Дюрэнт не был заинтересован в обмене из «Финикса». У Леброна в контракте есть пункт о запрете обмена, и форвард не захотел покидать «Лейкерс», которые приобрели Луку Дончича у «Далласа».
Тогда «Уорриорз» переключились на Батлера, который запросил обмен у «Майами». Батлер согласился на продление контракта на два года и 112 миллионов долларов с «Голден Стэйт» до конца сезона-2026/27.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Hoops Wire
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