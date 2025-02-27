9

Рейтинг новичков НБА. Стефон Касл, Джейлен Уэллс и Зак Иди продолжают идти в Топ-3

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Стефон Касл пока остается на 1-й позиции, но спад в его статистике и изменение задач «Сперс» после выбывания Виктора Вембаньямы могут в скором времени привести к смене лидера.

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:

  1. Стефон КаслСан-Антонио», предыдущее место – 1, драфт: 4);

  2. Джейлен Уэллс («Мемфис», 3, драфт: 39);

  3. Зак Иди («Мемфис», 2, драфт: 9);

  4. Келел УэйрМайами», 5, драфт: 15);

  5. Ив Мисси («Новый Орлеан», 4, драфт: 21);

  6. Закари Рисаше («Атланта», 6, драфт: 1);

  7. Айзейя Коллиер («Юта», 9, драфт: 29);

  8. Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 7, драфт: 14);

  9. Алекс СаррВашингтон», 8, драфт: 2);

  10. Донован Клинган («Портленд», драфт: 7).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoИв Мисси
logoАйзейя Коллиер
logoПортленд
logoАлександр Сарр
logoМемфис
logoКарлтон Кэррингтон
logoСтефон Касл
logoМайами
logoКелел Уэйр
Джейлен Уэллс
logoДонован Клинган
logoЗак Иди
logoВашингтон
logoСан-Антонио
logoЗаккари Рисаше
logoЮта
logoАтланта
logoНовый Орлеан
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» на вершине, «Лейкерс» подобрались к Топ-3
2124 февраля, 17:31
Рейтинг новичков НБА. Стефон Касл лидирует, Зак Иди – на 2-й строчке
1313 февраля, 11:55
НБА. 42 очка Ирвинга позволили «Далласу» обыграть «Голден Стэйт», 37 очков Дюрэнта не спасли «Финикс» в игре с «Хьюстоном» и другие результаты
39013 февраля, 06:20
Главные новости
Евролига. «Реал» выиграл у «Барселоны», 22 очка Миротича помогли «Милану» победить «Монако» и другие результаты
634 минуты назад
NCAA. Мичиган Влада Голдина сыграет с Ратгерс
2сегодня, 20:55
«Зенит» поблагодарил «Црвену Звезду» за перфоманс с российским флагом
сегодня, 20:37
Руководство «Лейкерс» знало об обмене Луки Дончича почти месяц
12сегодня, 20:20
НБА. «Лейкерс» примут «Миннесоту», «Милуоки» встретится дома с «Денвером» и другие матчи
26сегодня, 20:06
Паулюс Мотеюнас: «За полтора года работы генеральным директором Евролиги ни разу не встречался с Адамом Сильвером»
1сегодня, 20:01
«Црвена Звезда» во время разминки перед матчем с «Жальгирисом» включила песню «Россия»
14сегодня, 19:41Видео
Паулюс Мотеюнас: «На данный момент ничего не изменилось, поэтому нет причин обсуждать возвращение российских команд»
1сегодня, 19:32
Ариэль Хукпорти пропустит 4-6 недель из-за разрыва мениска
сегодня, 19:07
Грегг Попович сообщил команде, что не вернется в этом сезоне
6сегодня, 19:01
Ко всем новостям
Последние новости
Таджер Макколл о сравнениях с Джа Морэнтом: «Когда я в полете с мячом, мне нравится придумывать что-нибудь причудливое»
сегодня, 18:05
Федерация баскетбола Сербии поблагодарила ЦСКА за участие Алексы Аврамовича в квалификации Евробаскета
сегодня, 17:59
Ольга Фролкина: «Вижу, как прогрессирует Олаири Косу от года к году»
сегодня, 14:44
«Баскония» отправила Усмана Ндиайе в аренду в «Гранаду»
сегодня, 14:37
Евгения Фролкина: «Как сказал наш тренер, если бы нас допустили во Францию, мы бы там всех победили»
сегодня, 14:03
Остин Холлинз стал игроком «Каршияки»
сегодня, 13:54
Октавиус Эллис и Джеремайя Мартин близки к возвращению в состав «Уралмаша»
1сегодня, 07:13
«Альба» подписала Роберта Бейкера
вчера, 20:21
Сергей Панов о замене Заку Нуталлу: «Варианты есть всегда»
2вчера, 19:26
Андреас Пистиолис: «Баскетбол в России достаточно популярен»
1вчера, 17:13