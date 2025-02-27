Рейтинг новичков НБА. Стефон Касл, Джейлен Уэллс и Зак Иди продолжают идти в Топ-3
NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.
Стефон Касл пока остается на 1-й позиции, но спад в его статистике и изменение задач «Сперс» после выбывания Виктора Вембаньямы могут в скором времени привести к смене лидера.
Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:
Стефон Касл («Сан-Антонио», предыдущее место – 1, драфт: 4);
Джейлен Уэллс («Мемфис», 3, драфт: 39);
Зак Иди («Мемфис», 2, драфт: 9);
Келел Уэйр («Майами», 5, драфт: 15);
Ив Мисси («Новый Орлеан», 4, драфт: 21);
Закари Рисаше («Атланта», 6, драфт: 1);
Айзейя Коллиер («Юта», 9, драфт: 29);
Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 7, драфт: 14);
Алекс Сарр («Вашингтон», 8, драфт: 2);
Донован Клинган («Портленд», драфт: 7).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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