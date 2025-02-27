Рейтинг новичков НБА. Стефон Касл, Джейлен Уэллс и Зак Иди продолжают идти в Топ-3

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Стефон Касл пока остается на 1-й позиции, но спад в его статистике и изменение задач «Сперс» после выбывания Виктора Вембаньямы могут в скором времени привести к смене лидера.

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25: