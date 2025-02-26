«Лейкерс» показали трибью-видео в честь Энтони Дэвиса, который вернулся в Лос-Анджелес с «Мэверикс»

«Лейкерс» показали трибью-видео в честь Энтони Дэвиса.

Бигмен во вторник вернулся в Лос-Анджелес вместе с «Мэверикс», куда калифорнийский клуб обменял его перед дедлайном.

Дэвис на данный момент не играет из-за травмы ноги.

В 2020 году Энтони помог «озерникам» завоевать чемпионский титул.