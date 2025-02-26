«Орландо» показывает худшую эффективность нападения в НБА, когда Паоло Банкеро и Франц Вагнер на площадке
«Орландо» – на 28-м месте в НБА по эффективности нападения.
Как отмечает репортер Эван Сайдери, «Орландо» занимает 2-е место в лиге по защите, но только 28-е место по эффективности нападения.
Примечательно, что когда лидеры «Мэджик» Паоло Банкеро и Франц Вагнер находятся на площадке, у команды худший в лиге показатель — 103,6 очка за 100 владений.
«Орландо» крайне нуждается в приобретении игрока уровня Матча всех звезд в это межсезонье», – добавляет Сайдери.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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