«Орландо» показывает худшую эффективность нападения в НБА, когда Паоло Банкеро и Франц Вагнер на площадке

«Орландо» – на 28-м месте в НБА по эффективности нападения.

Как отмечает репортер Эван Сайдери, «Орландо » занимает 2-е место в лиге по защите, но только 28-е место по эффективности нападения.

Примечательно, что когда лидеры «Мэджик» Паоло Банкеро и Франц Вагнер находятся на площадке, у команды худший в лиге показатель — 103,6 очка за 100 владений.

«Орландо» крайне нуждается в приобретении игрока уровня Матча всех звезд в это межсезонье», – добавляет Сайдери.