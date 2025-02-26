Коул Энтони получил травму колена в матче с «Кливлендом»

Игрок «Мэджик» не смог доиграть матч из-за повреждения.

Защитник «Орландо » Коул Энтони получил травму левого колена в третьей четверти матча с «Кливлендом» (82:122).

Энтони покинул площадку с посторонней помощью. К этому моменту он успел набрать 6 очков, 5 подборов и 4 передачи.

Степень серьезности травмы станет известна после обследования.