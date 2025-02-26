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«Миннесота» переведет Джейлена Кларка на гарантированный контракт и подпишет Боунса Хайлэнда

«Миннесота» подпишет Боунса Хайлэнда.

«Тимбервулвс» планируют перевести защитника Джейлена Кларка (23 года, 193 см) на полностью гарантированный двухлетний контракт. Кларк был на двустороннем контракте с тех пор, как был выбран «Миннесотой» во втором раунде драфта в 2023 году.

Кларк полностью вошел в ротацию «Вулвз» 29 января, и в 11 матчах в феврале в среднем набирал 6,9 очка и 1,7 подбора при 47,4% с игры и 44% из-за дуги.

После перевода Кларка на стандартный контракт «Миннесота» планируют подписать двустороннее соглашение со свободным агентом Боунсом Хайлэндом (24 года, 188 см).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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