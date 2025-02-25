Чендлер Парсонс: «Не выпустить Энтони Эдвардса в стартовой пятерке в овертайме было новым уровнем дерзости»

Чендлер Парсонс отметил лидерские качества Энтони Эдвардса в матче с «Тандер».

«Не выпустить Энтони Эдвардса в стартовой пятерке в овертайме было новым уровнем дерзости.

«Вулвс» одержали важную победу, совершив камбэк, запасные проявили себя, молодые парни внесли вклад. Но для меня это огромный рост и зрелость Энтони Эдвардса. Он преодолел это, сел на скамейку, смотрел, как его команда, не использовала возможности, и затем проявил себя в решающий момент матча, заблокировав бросок из-под кольца и принеся победу команде.

Это лидерские качества, которые хочется видеть у Энтони Эдвардса. Это был не его день, но он нашел способ проявить себя и выиграл этот матч», – сказал бывший игрок НБА .