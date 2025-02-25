Стоимость Никила Александер-Уокера на рынке может оказаться выше, чем рассчитывает «Миннесота»

Никил Александер-Уокер может оказаться вне ценового диапазона «Миннесоты».

«Тимбервулвз» хотели бы подписать новое соглашение с канадским атакующим защитником в качестве свободного агента, поскольку его двухлетний контракт на 9 миллионов долларов подходит к концу, однако его новый контракт может оказаться непомерным для клуба.

Некоторые руководители лиги прогнозируют, что Александер-Уокер будет претендовать на 20 миллионов долларов в год в среднем, что значительно выше исключения среднего уровня.

«Миннесота » приобрела Александер-Уокера вместе с Майком Конли в рамках обмена с «Лейкерс» и «Ютой».

«Мы любим его. Он очень важен для нас. Он один из наших самых стабильных исполнителей», – сказал главный тренер «Миннесоты» Крис Финч в январе.