Стоимость Никила Александер-Уокера на рынке может оказаться выше, чем рассчитывает «Миннесота»
Никил Александер-Уокер может оказаться вне ценового диапазона «Миннесоты».
«Тимбервулвз» хотели бы подписать новое соглашение с канадским атакующим защитником в качестве свободного агента, поскольку его двухлетний контракт на 9 миллионов долларов подходит к концу, однако его новый контракт может оказаться непомерным для клуба.
Некоторые руководители лиги прогнозируют, что Александер-Уокер будет претендовать на 20 миллионов долларов в год в среднем, что значительно выше исключения среднего уровня.
«Миннесота» приобрела Александер-Уокера вместе с Майком Конли в рамках обмена с «Лейкерс» и «Ютой».
«Мы любим его. Он очень важен для нас. Он один из наших самых стабильных исполнителей», – сказал главный тренер «Миннесоты» Крис Финч в январе.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
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