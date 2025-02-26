Гилберт Аренас: «Зайон Уильямсон борется с самим собой»

Гилберт Аренас заявил, что главным соперником Зайона Уильямсона является он сам.

«Это его испытание. Он борется с самим собой. Нет более вредоносного для его карьеры соперника, чем он сам.

Он должен прибыть в тренировочный лагерь, имея определенный вес, зная, что наберет во время сезона. И если он наберет во время сезона, он должен знать, как похудеть, чтобы чувствовать себя комфортно.

Учитывая его стиль игры, многие думают, что ему нужно быть сильнее. Но если посмотрите на него в школе и в первые месяцы в Дьюке, он был намного более взрывным при весе 110-115 килограммов. Этот вес все равно делает его сильнее любого в этой НБА.

Его мышечная масса очень большая. Ему придется избавиться от большой части мышц, чтобы быть сильным», – сказал бывший игрок НБА .