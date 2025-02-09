«Мазафакер вывел команду в финал НБА». Гилберт Аренас раскритиковал Майкла Финли за эпизод с отнятым у Дончича пивом
Ведущие шоу Гилберта Аренаса вспомнили забавный эпизод с Лукой Дончичем.
Экс-игрок НБА Майкл Финли забрал банку с пивом из рук словенца после выхода «Мэверикс» в финал НБА.
Кеньон Мартин напомнил управленцу «Далласа», что тот и сам раньше пил пиво после матчей: «Какого хрена ты делаешь?»
«Этот мазафакер вывел команду в финал НБА и разорвал всех, кто встречался на пути, а ты забираешь у него пиво?» – произнес Гилберт Аренас.
«Если вы видите, как кто-то забирает бургер у Зайона, что вы будете думать? Невозможно скрыть то, что он слишком толстый», – считает Ник Янг.
Мартин напомнил Янгу о том, как он напился во время чемпионского парада «Уорриорз»: «Хеннесси» хуже этого пива, Ник».
Аренас согласился: «Факты».
Янг в ответ вспомнил о том, как Аренас принес пистолеты в раздевалку «Уизардс»: «Пушки хуже всего».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Шоу Гилберта Аренаса
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