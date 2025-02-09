«Мазафакер вывел команду в финал НБА». Гилберт Аренас раскритиковал Майкла Финли за эпизод с отнятым у Дончича пивом

Ведущие шоу Гилберта Аренаса вспомнили забавный эпизод с Лукой Дончичем.

Экс-игрок НБА Майкл Финли забрал банку с пивом из рук словенца после выхода «Мэверикс» в финал НБА.

Кеньон Мартин напомнил управленцу «Далласа », что тот и сам раньше пил пиво после матчей: «Какого хрена ты делаешь?»

«Этот мазафакер вывел команду в финал НБА и разорвал всех, кто встречался на пути, а ты забираешь у него пиво?» – произнес Гилберт Аренас .

«Если вы видите, как кто-то забирает бургер у Зайона , что вы будете думать? Невозможно скрыть то, что он слишком толстый», – считает Ник Янг.

Мартин напомнил Янгу о том, как он напился во время чемпионского парада «Уорриорз»: «Хеннесси» хуже этого пива, Ник».

Аренас согласился: «Факты».

Янг в ответ вспомнил о том, как Аренас принес пистолеты в раздевалку «Уизардс»: «Пушки хуже всего».