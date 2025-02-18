Джейлен Браун допускает, что в будущем сыграет за «Барселону» или инвестирует в клуб

Джейлен Браун может связать будущее с «Барселоной».

Отвечая на вопросы испанских журналистов во время Звездного уикенда НБА , защитник «Бостона » назвал «Барселону» «одним из крупнейших клубов мира». Он допустил, что когда-нибудь сыграет за команду или станет ее инвестором и послом.

«Возможно, почему нет.

Мне нравится путешествовать. Нравится быть послом, что-то представлять. Я говорю на нескольких языках, возможно, мне не хватает практики, но я могу объясниться. Мне нравится путешествовать, узнавать мир и объединять людей за счет баскетбола», – сказал Браун .