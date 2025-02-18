Джейлен Браун допускает, что в будущем сыграет за «Барселону» или инвестирует в клуб
Джейлен Браун может связать будущее с «Барселоной».
Отвечая на вопросы испанских журналистов во время Звездного уикенда НБА, защитник «Бостона» назвал «Барселону» «одним из крупнейших клубов мира». Он допустил, что когда-нибудь сыграет за команду или станет ее инвестором и послом.
«Возможно, почему нет.
Мне нравится путешествовать. Нравится быть послом, что-то представлять. Я говорю на нескольких языках, возможно, мне не хватает практики, но я могу объясниться. Мне нравится путешествовать, узнавать мир и объединять людей за счет баскетбола», – сказал Браун.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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