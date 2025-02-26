«Бруклин» подписал двусторонний контракт с Кендаллом Брауном
«Бруклин» подписал Кендалла Брауна.
«Нетс» объявили о подписании двустороннего контракта с форвардом Кендаллом Брауном (21 год, 201 см). В составе команды теперь 18 игроков, трое из которых с двусторонними контрактами.
Браун выступал в G-лиге за «Лонг-Айленд», набирая 16,4 очка при 56,5% с игры и 41% из-за дуги, делая 5,4 подбора, 3,1 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч. В прошлом сезоне форвард играл за «Индиану».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Бруклина»
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