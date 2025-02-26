Ник Клэкстон отстранен на один матч за шесть неспортивных фолов
Ник Клэкстон вынужден будет пропустить один матч.
Центровой «Бруклина» получил автоматическую дисквалификацию на одну игру после того, как ему выписали шестой неспортивный фол в сезоне.
Клэкстон, который в нынешнем чемпионате в среднем набирает 10,1 очка и 7,5 подбора, отбудет дисквалификацию в среду, когда «Нетс» примут «Тандер».
Шестой неспортивный Ник получил во время встречи с «Вашингтоном» в понедельник.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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