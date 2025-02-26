Алекса Аврамович: «Конечно, мы верили, что можем обыграть США. У нас лучший игрок НБА последних пяти лет»
Алекса Аврамович заявил, что сборная Сербии верила в возможность победы над США.
Защитник ЦСКА и бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Алекса Аврамович принял участие в рубрике тележурнала «Вид сверху» «Тренировка с ПРО» с Антоном Понкрашовым и рассказал, что сербская сборная верила в возможность победы над США в полуфинале Олимпиады.
«Конечно, мы верили, что способны обыграть США в полуфинале! Мы в итоге уступили всего четыре очка! У нас в составе был Никола Йокич – лучший игрок НБА последних пяти лет!
Мы понимали, что способны победить, в команде была отличная атмосфера. Но у них, конечно, невероятные игроки – Кевин Дюрэнт, Стеф Карри, Леброн Джеймс… Я скажу так – если бы Леброн не играл в том матче, мы бы выиграли сто процентов!» – сказал Аврамович.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Единой лиги ВТБ
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