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  • Наталия Фураева: «Болеем за наших братьев сербов. Алекса Аврамович очень хорошо выступает за сборную»
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Наталия Фураева: «Болеем за наших братьев сербов. Алекса Аврамович очень хорошо выступает за сборную»

Наталия Фураева заявила, что ЦСКА болеет за Сербию в квалификации Евробаскета.

«Конечно же, болеем за наших братьев сербов и, безусловно, присутствие в команде нашего игрока Алексы Аврамовича только усиливает впечатление. Он традиционно очень хорошо выступает за сборную.

Но скажу лично за себя: окна ФИБА в разгар клубного сезона мне очень не нравятся. Работа клуба нацелена на управление физической формой команды в течение длинного сезона, а в такие перерывы все идет насмарку: часть команды отдыхает, а часть перегружена играми и перелетами. Плюс опасность травм. Страховка не покрывает 100% затрат клуба, но самое печальное — это лишиться важного игрока в самый пик сезона. Поэтому НБА и большинство команд Евролиги не отпускают своих игроков. Это можно увидеть и по составу сборной Сербии и многих других.

В недавние времена в ЦСКА бывало до 70% игроков в команде, вызывавшихся в сборные. Сейчас это только Алекса и Вова Карпенко. Так что мы скрестили пальцы и с нетерпением ждем их здоровыми», — сказала вице‑президент ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
Наталия Фураева
logoАлекса Аврамович
logoсборная Сербии
logoЕдиная лига ВТБ
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