Эрик Гордон перенесет операцию на запястье

«Сиксерс» определились с планом лечения ветерана команды.

«Филадельфия » объявила, что защитник Эрик Гордон перенесет операцию, чтобы решить проблему с правым запястьем.

Решение принято после консультаций с несколькими специалистами. Сроки восстановления на данный момент неизвестны.

36-летний Гордон набирает 6,8 очка, 1,2 подбора и 1,7 передачи за 19,7 минуты в среднем в матчах этого сезона.