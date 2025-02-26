Эрик Гордон перенесет операцию на запястье
«Сиксерс» определились с планом лечения ветерана команды.
«Филадельфия» объявила, что защитник Эрик Гордон перенесет операцию, чтобы решить проблему с правым запястьем.
Решение принято после консультаций с несколькими специалистами. Сроки восстановления на данный момент неизвестны.
36-летний Гордон набирает 6,8 очка, 1,2 подбора и 1,7 передачи за 19,7 минуты в среднем в матчах этого сезона.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
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