«Филадельфия» и Джоэл Эмбиид рассматривают варианты лечения колена центрового, включая операцию

«Сиксерс» в ближайшее время примут важное решение по Эмбииду.

«Филадельфия » и звездный центровой консультируются с врачами и рассматривают различные варианты, включая операцию, для его травмированного левого колена.

Обе стороны надеются на улучшение состояния сустава баскетболиста, но текущее лечение, включая регулярные инъекции, не приводит к прогрессу.

Эмбиид должен пройти обследование колена в начале этой недели, после чего обе стороны будут сотрудничать со специалистами для определения наилучшего пути.

Джоэл из-за проблем со здоровьем принял участие лишь в 19 матчах текущего сезона.