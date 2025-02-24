«Филадельфия» и Джоэл Эмбиид рассматривают варианты лечения колена центрового, включая операцию
«Сиксерс» в ближайшее время примут важное решение по Эмбииду.
«Филадельфия» и звездный центровой консультируются с врачами и рассматривают различные варианты, включая операцию, для его травмированного левого колена.
Обе стороны надеются на улучшение состояния сустава баскетболиста, но текущее лечение, включая регулярные инъекции, не приводит к прогрессу.
Эмбиид должен пройти обследование колена в начале этой недели, после чего обе стороны будут сотрудничать со специалистами для определения наилучшего пути.
Джоэл из-за проблем со здоровьем принял участие лишь в 19 матчах текущего сезона.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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