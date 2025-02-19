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Джейлен Саггс все еще восстанавливается после ушиба четырехглавой мышцы

Джейлен Саггс продолжает восстанавливаться после ушиба левой четырехглавой мышцы.

По словам главного тренера «Мэджик» Джамала Мосли, Саггс «смог провести беговую часть тренировки, но по-прежнему без контакта».

Саггс пропустил 19 из последних 20 матчей «Орландо». В целом защитник пропустил 21 из первых 56 матчей команды.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Джейсона Бида в соцсети X
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