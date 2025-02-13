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Лэрри Нэнс выбыл из состава «Хоукс» из-за травмы на 6 недель, Вит Крейчи – на 3-4 недели

«Атланта» временно лишилась двух игроков.

Форвард Лэрри Нэнс получил перелом бедренной кости и будет повторно обследован через 6 недель. Нэнс набирал 8,5 очка и 4,3 подбора в 24 матчах этого сезона в среднем.

У 24-летнего чешского защитника Вита Крейчи перелом поясничной кости. Баскетболист пропустит минимум 3-4 недели. В активе Крейчи в этом сезоне 6,9 очка, 2,7 подбора и 2,7 передачи за 21 минуту в среднем.

Оба игрока получили травмы в 4-й четверти матча против «Орландо» в понедельник в течение 20 секунд игрового времени.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
травмы
logoЛэрри Нэнс-младший
logoАтланта
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