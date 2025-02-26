«Уорриорз» одержали 3-тысячную победу в НБА. У «Голден Стэйт» 6 побед в 7 матчах после перехода Джимми Батлера

«Уорриорз» продолжают побеждать после перестройки состава.

Во вторник «Уорриорз» одержали 3-тысячную победу в НБА , уверенно разобравшись с «Хорнетс» (128:92).

Только четырем другим командам НБА – «Лейкерс», «Селтикс», «Никс» и «Сиксерс» – удалось достичь этой отметки.

У «Голден Стэйт » 6 побед в 7 матчах после перехода Джимми Батлера из «Майами». Сегодня защитник набрал 6 очков, 8 подборов и 5 передач.