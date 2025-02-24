Джимми Батлер: «Моя роль здесь яснее, чем когда-либо. Все знают, что делать, просто двигаешь мяч в нужном направлении»

Джимми Батлер доволен переходом в «Голден Стэйт».

Дрэймонд Грин назвал форварда «недостающей деталью» и заявил, что «Уорриорз» выиграют чемпионат.

«Не знаю, что Грин сказал, потому что не придаю значения соцсетям. Но у нас действительно есть шанс. Дело не во мне. Дело в том, что все в команде в это верят. И это единственное, что имеет значение.

Если ты веришь, значит можешь. Не знаю, что здесь было до моего прихода. Меня не было. Но в раздевалке сейчас радость и воодушевление. Все хотят играть вместе. Мы уверены в победе в каждом матче. И это важнейший фактор.

Я хорошо вписываюсь в любой состав. Потому что умею принимать правильные решения. Буду отталкиваться от своих возможностей. Многие здесь хорошо бросают «трешки». Я не отличаюсь этим. Так что буду делать то, что поможет победить. Буду защищаться, перехватывать, вставать на штрафную линию и находить партнера в открытой позиции в 10 случаях из 10.

Поэтому все сработает. Главное – чтобы в тебе нуждались. Я здесь нужен. Мне это нравится. Я хочу быть здесь. Все по-настоящему.

Моя роль здесь яснее, чем когда-либо. Все здесь знают, что делать. Никто не борется за броски, нужно просто доставить мяч в нужном направлении. Потом снизить темп, добиться хорошей позиции, аккуратно распорядиться мячом и победить, что у них получалось кучу раз», – заключил Батлер .