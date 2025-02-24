Нико Харрисон и Роб Пелинка снова встретились во время церемонии в честь Игудалы на арене «Уорриорз»
Генменеджеры «Далласа» и «Лейкерс» снова пересеклись после скандального обмена.
Нико Харрисон и Роб Пелинка снова встретились во время церемонии в честь Андре Игудалы на арене «Уорриорз» в день матча калифорнийской команды против «Далласа».
Перед дедлайном два управленца договорились об обмене Луки Дончича в «Лейкерс», что вызвало огромный резонанс в НБА.
Фото: Энтони Слэйтер
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
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