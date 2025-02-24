Нико Харрисон и Роб Пелинка снова встретились во время церемонии в честь Игудалы на арене «Уорриорз»

Генменеджеры «Далласа» и «Лейкерс» снова пересеклись после скандального обмена.

Нико Харрисон и Роб Пелинка снова встретились во время церемонии в честь Андре Игудалы на арене «Уорриорз» в день матча калифорнийской команды против «Далласа ».

Перед дедлайном два управленца договорились об обмене Луки Дончича в «Лейкерс », что вызвало огромный резонанс в НБА .

Фото: Энтони Слэйтер