1

Яннис Адетокумбо о грубом нарушении Томпсона: «Не держу на него зла»

Яннис Адетокумбо прокомментировал грубое нарушение со стороны Амена Томпсона.

Форвард «Хьюстона» получил неспортивный фол второй степени после того, как повалил лидера «Милуоки» на паркет, схватив его за шею.

«Мне нравится, когда ребята играют жестко. Не хочется, чтобы лига становилась слишком мягкой. Мне нравится, когда против меня выходят серьезно настроенные парни.

Я и сам один из таких. Иногда такой настрой приводит к не самым лучшим решениям, ты делаешь что-то не совсем правильное в моменте. Мне показалось, что он хотел жестко сфолить, при этом схватил меня за шею. Но я не держу на него зла», – сказал греческий форвард.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoХьюстон
logoАмен Томпсон
logoЯннис Адетокумбо
logoМилуоки
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Амен Томпсон был удален за грубый фол на Яннисе Адетокумбо
5сегодня, 05:30Видео
«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер лидирует, Джейлен Брансон попал в Топ-10
831 января, 15:30
Джейлен Грин и Яннис Адетокумбо стали игроками недели НБА
220 января, 21:04Фото
«Гонка за MVP». Гилджес-Александер, Йокич и Адетокумбо продолжают лидировать, Каннингем вошел в Топ-10
1017 января, 14:20
Главные новости
Пол Джордж: «Планирую взять перерыв в подкастинге, чтобы помочь команде продвинуться к нашей цели»
1 минуту назад
Шакил О′Нил: «На месте 40-летнего Леброна я бы не хотел играть против Джейлена Грина в первом раунде»
210 минут назад
НБА. «Бостон» сыграет в гостях с «Детройтом», «Оклахома» встретится с «Бруклином» и другие матчи
639 минут назад
Кевин Дюрэнт об участии в Олимпиаде 2028 года: «Есть шанс»
140 минут назад
«Миннесота» переведет Джейлена Кларка на гарантированный контракт и подпишет Боунса Хайлэнда
153 минуты назад
«Мы тоже люди». Кайри Ирвинг беспокоится за эмоциональное состояние Луки Дончича после обмена
2сегодня, 18:43
Гилберт Аренас: «Зайон Уильямсон борется с самим собой»
3сегодня, 18:28
«Олимпиакос» в последний момент подписал Сэйбена Ли
сегодня, 17:53
Кэндис Паркер: «Шэй Гилджес-Александер – новое лицо НБА»
4сегодня, 17:42
Кевин Дюрэнт о переходе в «Голден Стэйт»: «Если захотите принять это решение в межсезонье, то разберемся»
15сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Панов о замене Заку Нуталлу: «Варианты есть всегда»
26 минут назад
Андреас Пистиолис: «Баскетбол в России достаточно популярен»
1сегодня, 17:13
Айзейя Вонг стал игроком «Жальгириса»
сегодня, 16:10
Зак Нуталл покинул «Пари НН» и продолжит карьеру в Китае
2сегодня, 15:05
Чус Матео: «Деннис Смит попытался набрать форму после долгого перерыва. Его нельзя обвинять в непрофессионализме»
сегодня, 14:26
Хуан Нуньес может пропустить остаток сезона из-за травмы колена
сегодня, 14:18
«Рокетс» не планируют выпускать Коди Зеллера на площадку в этом сезоне
сегодня, 11:11
«Новый Орлеан» заключит полноценный контракт с Брэндоном Бостоном
1сегодня, 10:39
Владимир Пономарев: «Футбол — самый популярный вид спорта в России. На втором месте – баскетбол»
4вчера, 21:10
Кевин Пантер: «Определенно хотел бы продлить контракт с «Барселоной»
вчера, 18:27