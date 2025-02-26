Яннис Адетокумбо о грубом нарушении Томпсона: «Не держу на него зла»

Яннис Адетокумбо прокомментировал грубое нарушение со стороны Амена Томпсона.

Форвард «Хьюстона » получил неспортивный фол второй степени после того, как повалил лидера «Милуоки » на паркет, схватив его за шею.

«Мне нравится, когда ребята играют жестко. Не хочется, чтобы лига становилась слишком мягкой. Мне нравится, когда против меня выходят серьезно настроенные парни.

Я и сам один из таких. Иногда такой настрой приводит к не самым лучшим решениям, ты делаешь что-то не совсем правильное в моменте. Мне показалось, что он хотел жестко сфолить, при этом схватил меня за шею. Но я не держу на него зла», – сказал греческий форвард.