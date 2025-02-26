Яннис Адетокумбо о грубом нарушении Томпсона: «Не держу на него зла»
Яннис Адетокумбо прокомментировал грубое нарушение со стороны Амена Томпсона.
Форвард «Хьюстона» получил неспортивный фол второй степени после того, как повалил лидера «Милуоки» на паркет, схватив его за шею.
«Мне нравится, когда ребята играют жестко. Не хочется, чтобы лига становилась слишком мягкой. Мне нравится, когда против меня выходят серьезно настроенные парни.
Я и сам один из таких. Иногда такой настрой приводит к не самым лучшим решениям, ты делаешь что-то не совсем правильное в моменте. Мне показалось, что он хотел жестко сфолить, при этом схватил меня за шею. Но я не держу на него зла», – сказал греческий форвард.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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