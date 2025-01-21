Джейлен Грин и Яннис Адетокумбо стали игроками недели НБА
НБА выбрала лучших игроков 13 недели.
Ими стали защитник «Хьюстона» Джейлен Грин на Западе и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо на Востоке.
На счету Грина 32,5 очка, 3,5 подбора и 3,5 передачи в среднем при 60,6% точности с игры и 63,3% из-за дуги. «Рокетс» добились результата 3-1.
В активе Адетокумбо 32 очка, 12,5 подбора и 6,5 передачи в среднем в 4 победных матчах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Сommunications в сети X
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