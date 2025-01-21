Джейлен Грин и Яннис Адетокумбо стали игроками недели НБА

НБА выбрала лучших игроков 13 недели.

Ими стали защитник «Хьюстона » Джейлен Грин на Западе и форвард «Милуоки » Яннис Адетокумбо на Востоке.

На счету Грина 32,5 очка, 3,5 подбора и 3,5 передачи в среднем при 60,6% точности с игры и 63,3% из-за дуги. «Рокетс» добились результата 3-1.

В активе Адетокумбо 32 очка, 12,5 подбора и 6,5 передачи в среднем в 4 победных матчах.