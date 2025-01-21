Фото
0

Джейлен Грин и Яннис Адетокумбо стали игроками недели НБА

НБА выбрала лучших игроков 13 недели.

Ими стали защитник «Хьюстона» Джейлен Грин на Западе и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо на Востоке.

На счету Грина 32,5 очка, 3,5 подбора и 3,5 передачи в среднем при 60,6% точности с игры и 63,3% из-за дуги. «Рокетс» добились результата 3-1.

В активе Адетокумбо 32 очка, 12,5 подбора и 6,5 передачи в среднем в 4 победных матчах.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Сommunications в сети X
logoЯннис Адетокумбо
Баскетбол - фото
logoМилуоки
logoДжейлен Грин
logoХьюстон
logoНБА
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Гонка за MVP». Гилджес-Александер, Йокич и Адетокумбо продолжают лидировать, Каннингем вошел в Топ-10
917 января, 14:20
«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер поднялся на 1-ю строчку, Никола Йокич и Яннис Адетокумбо – в Топ-3
2510 января, 14:30
«Гонка за MVP». Никола Йокич – 1-й, Шэй Гилджес-Александер – 2-й, Виктор Вембаньяма – в Топ-5
303 января, 13:50
Рекомендуем
Главные новости
Стефен Карри: «Когда не можем набирать очки, то теряем дух, теряем жизнь, теряем конкурентоспособность»
12 минут назад
Новичок «Буллс» Матас Бузелис станет участником конкурса данков на Матче звезд НБА
327 минут назад
Стив Керр об инаугурации Трампа: «Не смотрел. Предпочел видео с игрой «Селтикс»
7сегодня, 04:52
«Уорриорз» уступили «Селтикс» с разницей «-40». Это самое крупное домашнее поражение команды за 40 лет
5сегодня, 04:31
НБА. «Мемфис» вырвал победу у «Миннесоты», «Голден Стэйт» проиграл «Бостону» с разницей «-40» и другие матчи
154сегодня, 04:23Live
Дрэймонд Грин пропустит как минимум одну неделю
1сегодня, 04:19
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» победил «Олимпиакос»
вчера, 20:59
Кайл Кузма: «Не говорили с командой об обмене и дедлайне»
вчера, 20:59
Де’Аарон Фокс: «Даг Кристи озаряет раздевалку своим присутствием»
4вчера, 20:45
Джамал Мюррэй: «Признаю, что не слишком хорошо играю, так что не удивлен услышать это от других»
6вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Отдавайте свои чертовы голоса». Малик Бизли и Джейлен Дюрен призвали голосовать за Кейда Каннингема на Матч звезд
сегодня, 04:44Видео
Чемпионат Италии. «Виртус» обыграл «Кремону»
вчера, 20:58
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» неожиданно обыграл «Анадолу Эфес»
вчера, 20:04
Адриатическая лига. «Морнар Бар» крупно проиграл «Црвене Звезде»
вчера, 20:00
Омер Юртсевен получил растяжение голеностопа в 1-й четверти матча против «Олимпиакоса»
вчера, 19:50
Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко выбыл на 1,5 месяца из-за травмы голеностопа
вчера, 17:00
Билл Симмонс, скорее всего, продолжит сотрудничество со Spotify в рамках платформы The Ringer
вчера, 14:15
В «Милане» опасаются, что Зак Ледэй получил серьезную травму плеча
вчера, 11:37
Чемпионат Италии. 20 очков Энниса помогли «Венеции» обыграть «Милан», «Брешия» уступила «Дертоне» и другие результаты
19 января, 21:01
Чемпионат Греции. АЕК разгромил ПАОК, «Кардицас» выиграл у «Промитеаса»
19 января, 20:56
Рекомендуем