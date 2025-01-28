«Как Кобе». Амен Томпсон стал автором победного попадания за 0,7 секунды до завершения матча с «Бостоном»
Амен Томпсон исполнил победный бросок в Бостоне.
Форвард «Хьюстона» стал автором победного попадания за 0,7 секунды до завершения матча с «Бостоном» при счете 112:112.
Томпсон набрал 33 очка, это его личный рекорд в НБА. Амен реализовал 13 из 19 с игры.
«Это мой первый победный бросок. Чувствую себя как Кобе», – сказал Томпсон после матча.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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