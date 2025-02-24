Во время матча «Кавальерс» и «Гризлис» произошел забавный эпизод.

Джарретт Аллен и Джа Морэнт обнялись после эффектного данка центрового «Кливленда » с сопротивлением звездного оппонента. Клуб из Огайо победил со счетом 129:123.