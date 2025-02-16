Кевин Пантер пропустит следующие три недели из-за травмы левого плеча
Кевин Пантер выбыл из состава «Барселоны».
31-летний американский защитник получил травму сухожилия в левом плече в матче Кубка Короля Испании против «Тенерифе» (86:91).
Ожидается, что игрок пропустит около 3 недель и не примет участия в матче с принципиальным соперником «Реалом» в рамках Евролиги.
Пантер набирает 16,5 очка, 2,2 подбора, 3,2 передачи и 1,3 перехвата в среднем в мачтах международного клубного турнира в этом сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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