Кевин Пантер пропустит следующие три недели из-за травмы левого плеча

Кевин Пантер выбыл из состава «Барселоны».

31-летний американский защитник получил травму сухожилия в левом плече в матче Кубка Короля Испании против «Тенерифе » (86:91).

Ожидается, что игрок пропустит около 3 недель и не примет участия в матче с принципиальным соперником «Реалом» в рамках Евролиги .

Пантер набирает 16,5 очка, 2,2 подбора, 3,2 передачи и 1,3 перехвата в среднем в мачтах международного клубного турнира в этом сезоне.