НБА и NBC разработают новый формат Матча всех звезд
НБА будет работать с NBC над форматом Матча всех звезд.
Матч всех звезд НБА в следующем сезоне перейдет на канал NBC в рамках новых сделок лиги по медиаправам. Ожидается, что НБА будет работать с NBC над изменениями в формате Матча всех звезд.
Одним из возможных форматов станет мини-турнир наподобие того, что прошел в этом году. Изменение будет заключаться в составах команд. Одна команда будет состоять из игроков, родившихся в США, в другую войдут иностранцы. Еще одна команда будет выбрана из игроков, не выбранных на Матч всех звезд.
В этом году НБА разделила 24 игроков на три команды по восемь человек. Четвертой командой в мини-турнире стала победительница Турнира восходящих звезд.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sports Business Journal
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