НБА и NBC разработают новый формат Матча всех звезд

НБА будет работать с NBC над форматом Матча всех звезд.

Матч всех звезд НБА в следующем сезоне перейдет на канал NBC в рамках новых сделок лиги по медиаправам. Ожидается, что НБА будет работать с NBC над изменениями в формате Матча всех звезд.

Одним из возможных форматов станет мини-турнир наподобие того, что прошел в этом году. Изменение будет заключаться в составах команд. Одна команда будет состоять из игроков, родившихся в США, в другую войдут иностранцы. Еще одна команда будет выбрана из игроков, не выбранных на Матч всех звезд.

В этом году НБА разделила 24 игроков на три команды по восемь человек. Четвертой командой в мини-турнире стала победительница Турнира восходящих звезд.