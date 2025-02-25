Байрон Скотт о Матче звезд: «Игроки не хотят играть? Штрафовать их!»
Байрон Скотт рассказал, как вернуть интерес к Матчу звезд НБА.
«Матч звезд превратился в полную ерунду. Игроки не хотят играть. Болельщики не хотят смотреть. Мы пробуем все эти трюки, но давайте лучше вернемся к основам. Давайте вернемся к баскетболу 80-х. Есть тренеры, есть болельщики, выбирающие звезд. Тренеры выбирают запасных. Они выходят на поле и сражаются.
Парни не хотят играть? Штрафовать их! Вот к чему нам нужно вернуться. А еще и к старым правилам. Говорю вам, игроки приспособятся. Но все эти трюки и вся эта чепуха, особенно когда вы три часа возле телевизора, а баскетбол показывают лишь 40 минут... Слишком долго. Люди хотят смотреть, как лучшие играют против лучших. Дайте им это», – объяснил бывший игрок и тренер НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
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