Лонни Уокер: «Многое узнал в Европе. Понял важность каждого владения»
Лонни Уокер оценил опыт Евролиги.
Защитник вернулся в НБА после игры за «Жальгирис».
«Научился комфортно себя чувствовать в сложных ситуациях. Пониманию того, что каждая игра особенная, нужно иметь план, быть дисцисплинированным и следовать указаниям тренера. В Европе каждое владение важно, в защите и нападении, в хороших позициях для броска. Важно понимать, когда нужно бросить трехочковый, а когда пройти в «краску», как войти в игру и поймать ритм.
Я очень многому научился. Это было важно с точки зрения жизненного опыта и перспективы. На площадке и вне ее.
Вернуться оказалось не так сложно. Баскетбол есть баскетбол. Один мяч и 10 игроков. Правильные действия на площадке, общение, доверие и старание», – заключил Уокер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Сэма Диджованни
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