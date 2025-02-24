Лонни Уокер: «Многое узнал в Европе. Понял важность каждого владения»

Лонни Уокер оценил опыт Евролиги.

Защитник вернулся в НБА после игры за «Жальгирис ».

«Научился комфортно себя чувствовать в сложных ситуациях. Пониманию того, что каждая игра особенная, нужно иметь план, быть дисцисплинированным и следовать указаниям тренера. В Европе каждое владение важно, в защите и нападении, в хороших позициях для броска. Важно понимать, когда нужно бросить трехочковый, а когда пройти в «краску», как войти в игру и поймать ритм.

Я очень многому научился. Это было важно с точки зрения жизненного опыта и перспективы. На площадке и вне ее.

Вернуться оказалось не так сложно. Баскетбол есть баскетбол. Один мяч и 10 игроков. Правильные действия на площадке, общение, доверие и старание», – заключил Уокер .