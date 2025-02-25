Хоаким Колом объявил о завершении карьеры
Хоаким Колом завершил карьеру.
36-летний испанский разыгрывающий сообщил о решении завершить карьеру, опубликовав прощальное видео на своей странице в соцсети X.
«Мечты... Спасибо», – написал баскетболист.
Колом провел всю карьеру в Европе, выступая в Испании, России, Турции, Сербии и Греции. Испанец играл за казанский УНИКС с 2015 по 2018 год, став лидером Лиги ВТБ по передачам (2017) и получив награду «Лучший запасной игрок года» (2016).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Хоакима Колома в соцсети X
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