Хоаким Колом объявил о завершении карьеры

Хоаким Колом завершил карьеру.

36-летний испанский разыгрывающий сообщил о решении завершить карьеру, опубликовав прощальное видео на своей странице в соцсети X.

«Мечты... Спасибо», – написал баскетболист.

Колом провел всю карьеру в Европе, выступая в Испании, России, Турции, Сербии и Греции. Испанец играл за казанский УНИКС с 2015 по 2018 год, став лидером Лиги ВТБ по передачам (2017) и получив награду «Лучший запасной игрок года» (2016).