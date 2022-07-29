Лоренцо Браун вошел в предварительный состав сборной Испании на Евробаскет

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло назвал список из 22 баскетболистов, которые будут готовиться к Евробаскету-2022.
В предварительный состав вошли пятеро чемпионов мира 2019 года – Руди Фернандес, Серхио Юль, Вилли Эрнангомес, Хуанчо Эрнангомес и Кино Колом – а также дебютант команды, натурализованный американец Лоренцо Браун.
Расширенный состав сборной Испании
Альберто Абальде, Хектор Альдерете, Усман Гаруба, Фран Герра, Хуан Нуньес, Руди Фернандес, Серхио Юль, Вилли Эрнангомес, Хуанчо Эрнангомес, Лоренцо Браун, Хонатан Баррейро, Дарио Брисуэла, Кино Колом, Альберто Диас, Хайме Фернандес, Хабьер Лопес-Аростеги, Хоэль Парра, Хайме Прадилья, Себастьян Сайс, Микель Сальво, Янкуба Сима, Сантьяго Юста.
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