Лоренцо Браун вошел в предварительный состав сборной Испании на Евробаскет

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло назвал список из 22 баскетболистов, которые будут готовиться к Евробаскету-2022.

В предварительный состав вошли пятеро чемпионов мира 2019 года – , , Вилли Эрнангомес, Хуанчо Эрнангомес и Кино Колом – а также дебютант команды, натурализованный американец .

Расширенный состав сборной Испании

, Хектор Альдерете, , Фран Герра, Хуан Нуньес, Руди Фернандес, Серхио Юль, Вилли Эрнангомес, Хуанчо Эрнангомес, Лоренцо Браун, Хонатан Баррейро, Дарио Брисуэла, Кино Колом, Альберто Диас, Хайме Фернандес, Хабьер Лопес-Аростеги, Хоэль Парра, Хайме Прадилья, Себастьян Сайс, Микель Сальво, Янкуба Сима, Сантьяго Юста.

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