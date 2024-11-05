Камар Болдуин получил право выступать за сборную Грузии.

Разыгрывающий «Басконии» Камар Болдуин получил грузинское гражданство, что позволяет ему играть за национальную сборную Грузии и освобождает место в составе «Басконии» для игрока, не являющегося гражданином ЕС.

Это изменение позволяет тренеру Пабло Ласо выпускать Болдуина на площадку вместе с Трентом Форрестом и Маркусом Ховардом.

В нынешнем сезоне Евролиги Болдуин сыграл семь матчей, набирая в среднем 6,1 очка, 1,4 подбора и 3,3 передачи.