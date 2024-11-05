Камар Болдуин получил грузинское гражданство
Камар Болдуин получил право выступать за сборную Грузии.
Разыгрывающий «Басконии» Камар Болдуин получил грузинское гражданство, что позволяет ему играть за национальную сборную Грузии и освобождает место в составе «Басконии» для игрока, не являющегося гражданином ЕС.
Это изменение позволяет тренеру Пабло Ласо выпускать Болдуина на площадку вместе с Трентом Форрестом и Маркусом Ховардом.
В нынешнем сезоне Евролиги Болдуин сыграл семь матчей, набирая в среднем 6,1 очка, 1,4 подбора и 3,3 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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