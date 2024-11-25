Тимоте Луваву-Кабарро получил травму икроножной мышцы. Дата возвращения пока неизвестна

«Баскония» потеряла Тимоте Луваву-Кабарро из-за травмы икроножной мышцы.

Легкий форвард «Басконии» получил повреждение левой ноги в матче 11-го раунда Евролиги с «Олимпиакосом».

Дата возвращения пока в строй на данный момент неизвестна.

29-летний француз набирает в среднем по 11,3 очка и 3,5 подбора в матчах АСВ.