Тимоте Луваву-Кабарро получил травму икроножной мышцы. Дата возвращения пока неизвестна
«Баскония» потеряла Тимоте Луваву-Кабарро из-за травмы икроножной мышцы.
Легкий форвард «Басконии» получил повреждение левой ноги в матче 11-го раунда Евролиги с «Олимпиакосом».
Дата возвращения пока в строй на данный момент неизвестна.
29-летний француз набирает в среднем по 11,3 очка и 3,5 подбора в матчах АСВ.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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