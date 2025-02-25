Энтони Эдвардс выругался в прямом эфире после победы над «Тандер»

Энтони Эдвардс произнес нецензурное слово в прямом эфире.

«Миннесота » отыграла «-25» во второй половине и победила «Оклахому» в овертайме – 131:128.

«Вот так, черт побери, надо играть в баскетбол», – сказал лидер «Вулвз» во время послематчевого интервью.