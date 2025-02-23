«Мы рады тому, что есть». Ник Нерс не выпустил Джоэла Эмбиида на 4-ю четверть проигранного матча с «Нетс»

Джоэл Эмбиид не участвовал в решающей 12-минутке.

«Филадельфия» уступила «Бруклину» (103:105) в результате подбора и броска Ника Клэкстона на последней секунде матча.

Джоэл Эмбиид покинул площадку под конец 3-й четверти, когда команда проигрывала 76:83, и больше не выходил на паркет в игровое время. На его счету 14 очков, 7 подборов и 5 передач за 31 минуту при 4 точных из 13 бросков с игры. Эмбиид смазал все 6 попыток из-за дуги, но реализовал 6 из 6 бросков со штрафной линии.

«Сиксерс» выиграли последнюю 12-минутку (27:22), но этого оказалось недостаточно для победы.

«Наш состав на паркете в решающем отрезке поймал ритм, решил дать им закончить.

Эмбиид старается изо всех сил. Он не похож на себя, мы все это знаем. Он уже не тот парень, который демонстрировал сверхвысокий уровень. Но мы рады тому, что есть», – прокомментировал свои решения главный тренер Ник Нерс.

«Филадельфия» проиграла 7 матчей подряд и имеет самую продолжительную текущую серию неудач в лиге.