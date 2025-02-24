Ричард Джефферсон будет комментировать финал НБА

Ричард Джефферсон стал 3-м участником основной команды комментаторов ESPN.

Бывший баскетболист заменил Джей Джей Редика , который начал тренерскую карьеру в «Лейкерс».

Джефферсон присоединился к Майку Брину и Дорис Берк. Их трио будет работать на ключевых матчах сезона, включая финал НБА .

В числе других претендентов на позицию назывались Грант Хилл и Тим Леглер.