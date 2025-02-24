Ричард Джефферсон будет комментировать финал НБА
Ричард Джефферсон стал 3-м участником основной команды комментаторов ESPN.
Бывший баскетболист заменил Джей Джей Редика, который начал тренерскую карьеру в «Лейкерс».
Джефферсон присоединился к Майку Брину и Дорис Берк. Их трио будет работать на ключевых матчах сезона, включая финал НБА.
В числе других претендентов на позицию назывались Грант Хилл и Тим Леглер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Fullcourtpass
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости