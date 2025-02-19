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Телеаудитория Матча всех звезд НБА-2025 снизилась на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом

Телерейтинги Матча всех звезд упали по сравнению с прошлым годом.

Матч всех звезд НБА, который состоялся в минувшее воскресенье в Сан-Франциско, привлек в среднем 4,718 миллиона зрителей на каналах TNT, TBS и TruTV, что на 13 процентов меньше, чем Матч всех звезд 2024 года (5,398 млн).

Как отметил журналист Front Office Sports Райан Гласспигель, двузначное падение телеаудитории Матча всех звезд особенно заметно, если учесть новую стратегию измерения Nielsen, которая в основном благоприятна для громких спортивных мероприятий. Подход Nielsen недавно сыграл свою роль в том, что Fox смогла претендовать на самый рейтинговый Суперкубок в истории, несмотря на то, что игра закончилась разгромной победой «Филадельфии» над «Канзас Сити».

Коллега Гласспигеля из Front Office Sports Колин Салао добавил, что показатели прошедшего Матча звезд НБА заняли предпоследнее место в истории лиги, опередив только матч 2023 года.

Между тем, Sports Media Watch отмечает, что это была четвертая по количеству просмотров игра НБА в сезоне после трех транслируемых по национальному телевидению рождественских матчей, и что это событие стало самым рейтинговым шоу на всем телевидении в воскресенье вечером среди зрителей моложе 35 лет.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Awful Announcing
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