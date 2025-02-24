«Уралмаш» заплатил около 6,5 миллиона рублей за трансферы Карданахишвили, Попова и Пынько
Стали известны финансовые подробности перехода игроков из «Самары» в «Уралмаш».
Клуб из Екатеринбурга заплатил около 6,5 миллиона рублей за трех баскетболистов.
Наиболее существенная сумма потребовалась на переход разыгрывающего Антона Карданахишвили. Около 5 миллионов рублей ушли в ЦСКА, который владел правами на игрока.
Центровой Илья Попов стоил 1 миллион рублей. За защитника Ивана Пынько пришлось отдать 500 тысяч.
«Самара» рассталась с легионерами и ключевыми российскими игроками из-за финансовых проблем. Клуб завершает процедуру банкротства и перейдет под управление государства.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
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