«Уралмаш» заплатил около 6,5 миллиона рублей за трансферы Карданахишвили, Попова и Пынько

Стали известны финансовые подробности перехода игроков из «Самары» в «Уралмаш».

Клуб из Екатеринбурга заплатил около 6,5 миллиона рублей за трех баскетболистов.

Наиболее существенная сумма потребовалась на переход разыгрывающего Антона Карданахишвили . Около 5 миллионов рублей ушли в ЦСКА , который владел правами на игрока.

Центровой Илья Попов стоил 1 миллион рублей. За защитника Ивана Пынько пришлось отдать 500 тысяч.

«Самара » рассталась с легионерами и ключевыми российскими игроками из-за финансовых проблем. Клуб завершает процедуру банкротства и перейдет под управление государства.