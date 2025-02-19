«Уралмаш» объявил о переходе Ильи Попова
«Уралмаш» усилился экс-игроком «Самары».
Центровой Илья Попов (29 лет, 208 см) официально перешел в клуб из Екатеринбурга.
В этом сезоне россиянин принял участие в 30 матчах Единой лиги ВТБ за волжан, в которых в среднем набирал 11,9 очка, 5,7 подбора и 1,7 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Уралмаша»
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