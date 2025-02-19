Илья Попов покинул «Самару»
«Самара» рассталась с одним из лидеров.
Центровой Илья Попов (29 лет, 208 см) официально покинул «Самару».
Илья присоединился к «Самаре» летом прошлого года и стал одним из лидеров команды. В этом сезоне он принял участие в 30 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 11,9 очка, 5,7 подбора и 1,7 передачи.
По неофициальной информации Попов перейдет в «Уралмаш».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Самары»
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