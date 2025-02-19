Илья Попов покинул «Самару»

«Самара» рассталась с одним из лидеров.

Центровой Илья Попов (29 лет, 208 см) официально покинул «Самару».

Илья присоединился к «Самаре» летом прошлого года и стал одним из лидеров команды. В этом сезоне он принял участие в 30 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 11,9 очка, 5,7 подбора и 1,7 передачи.

По неофициальной информации Попов перейдет в «Уралмаш».