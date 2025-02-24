Эдриан Воджнаровски распродает телефоны, с которых выкладывал свои «Водж-бомбы»
Эдриан Воджнаровски устроил аукцион.
Знаменитый бывший инсайдер выставил в качестве лотов мобильные телефоны, с которых вел работу и выкладывал «Водж-бомбы», пропуски с драфтов НБА и приглашение на ужин.
Вырученные средства генменеджер планирует использовать для финансирования руководимой им баскетбольной программы университета Сент-Бонавентура.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Эдриана Воджнаровски
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