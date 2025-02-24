Эдриан Воджнаровски распродает телефоны, с которых выкладывал свои «Водж-бомбы»

Эдриан Воджнаровски устроил аукцион.

Знаменитый бывший инсайдер выставил в качестве лотов мобильные телефоны, с которых вел работу и выкладывал «Водж-бомбы», пропуски с драфтов НБА и приглашение на ужин.

Вырученные средства генменеджер планирует использовать для финансирования руководимой им баскетбольной программы университета Сент-Бонавентура.