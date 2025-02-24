Аарон Гордон: «Йокич взял MVP в прошлом году, но в этом он еще лучше. Посмотрите на его цифры, они нереальны»
Аарон Гордон объяснил, почему Никола Йокич должен стать MVP.
«Вы видели его показатели плюс/минус? С ним на площадке мы лучшая команда лиги с запасом. Без него мы выглядим очень плохо. Мы работаем над корректировками, но все же.
Он взял MVP в прошлом году, в этом он еще лучше. Все его показатели выше. Он лучше бросает. Набирает трипл-дабл в среднем. Его цифры лучше Шэя Гилджес-Александера.
Мы понимаем, что команда Шэя больше выигрывает, но у Йокича примерно 13 подборов, 10 передач. О чем вообще может идти речь? Посмотрите на эти цифры. Они нереальны. 30+13+10. Он влияет на все компоненты игры», – заключил форвард «Денвера».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Run It Back
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