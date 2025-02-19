Никола Йокич лидирует в этом сезоне по количеству «принесенных очков». Трэй Янг – на втором месте
Никола Йокич – лидер сезона по количеству «принесенных очков».
Extra Muse опубликовал десятку лидеров текущего сезона по количеству «принесенных очков» (сумма набранных очков и очков, набранных с передачи игрока).
Первое место занимает центровой «Денвера» Никола Йокич (2 764), который набрал 1 458 очков и принес 1 306 очков за счет передач.
В тройку лидеров также входят разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг (2 673) и атакующий защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер (2 550).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Extra Muse в соцсети X
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