Никола Йокич лидирует в этом сезоне по количеству «принесенных очков». Трэй Янг – на втором месте

Никола Йокич – лидер сезона по количеству «принесенных очков».

Extra Muse опубликовал десятку лидеров текущего сезона по количеству «принесенных очков» (сумма набранных очков и очков, набранных с передачи игрока).

Первое место занимает центровой «Денвера » Никола Йокич (2 764), который набрал 1 458 очков и принес 1 306 очков за счет передач.

В тройку лидеров также входят разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг (2 673) и атакующий защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер (2 550).