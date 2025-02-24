НБА встретилась с «ПСЖ» по поводу возможного баскетбольного направления, клуб осторожно относится к этому проекту
НБА продолжает исследование потенциала европейского рынка.
Лига провела встречу с «ПСЖ» во время матчей регулярного сезона в Париже в январе. НБА предложила обдумать участие в своем европейском проекте, находящемся на предварительной стадии, открыв баскетбольное направление.
Клуб осторожно отнесся к этой возможности, но не ответил однозначным отказом. «ПСЖ» запросил подробности проекта у ФИБА, которая не смогла удовлетворить этот интерес.
Кроме того, организацию беспокоят связи НБА с мадридским «Реалом» на фоне продолжающейся истории с футбольной Суперлигой.
Переговоры по деталям европейского проекта американской баскетбольной лиги, скорее всего, станут более интенсивными после собрания владельцев команд в марте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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