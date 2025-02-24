НБА встретилась с «ПСЖ» по поводу возможного баскетбольного направления, клуб осторожно относится к этому проекту

НБА продолжает исследование потенциала европейского рынка.

Лига провела встречу с «ПСЖ » во время матчей регулярного сезона в Париже в январе. НБА предложила обдумать участие в своем европейском проекте, находящемся на предварительной стадии, открыв баскетбольное направление.

Клуб осторожно отнесся к этой возможности, но не ответил однозначным отказом. «ПСЖ» запросил подробности проекта у ФИБА , которая не смогла удовлетворить этот интерес.

Кроме того, организацию беспокоят связи НБА с мадридским «Реалом » на фоне продолжающейся истории с футбольной Суперлигой.

Переговоры по деталям европейского проекта американской баскетбольной лиги, скорее всего, станут более интенсивными после собрания владельцев команд в марте.