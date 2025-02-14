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НБА близка к сделке с Манчестером и будет проводить в городе матчи регулярки. В будущем здесь может появиться европейский клуб лиги

НБА собирается проводить матчи в Манчестере.

НБА близка к многолетней сделке с английским городом. В ближайшем будущем на арене Co-op Live вместимостью 23 500 человек будут проводиться матчи регулярного чемпионата лиги.

Такие игры могут начаться уже в следующем сезоне НБА.

Растущие связи НБА с Abu Dhabi United Group, которая контролирует «Манчестер Сити», могут проложить путь для участия баскетбольной команды английского клуба в европейском проекте лиги.

Лига также изучает аналогичную возможность с «Пари Сен-Жермен».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Times
logoПСЖ
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logoНБА
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